Aşı olmayan öğretmen, koronavirüsten hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde aşı olmayan Murat Eken (42), koronavirüse yakalanması sonrası yaklaşık 1 aylık tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi.

DHA
26 Ekim 2021 Salı, 17:27
Aşı olmayan öğretmen, koronavirüsten hayatını kaybetti
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Ereğli’de özel bir etüt merkezinde matematik öğretmeni olan Murat Eken, yaklaşık bir ay önce koronavirüse yakalandı. Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Murat Eken, geçen hafta entübe edildi. Eken, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eken’in cenazesi Elmatepe Mahallesi’nde bulunan Yarma Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında toprağa verildi.

Evli ve 2 çocuk babası Eken'in aşı olmadığı öğrenilirken, Elmatepe Mahalle Muhtarı Yüksel Erkez, herkesin aşı olma konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğini söyledi.


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