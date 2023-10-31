Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamadığı iddiasıyla protesto edilen Özcan Deniz'den 'videolu' yanıt

Yayınlanma: 31.10.2023 - 10:12

Güncelleme: 31.10.2023 - 10:16

28 Ekim'de Kıbrıs'ta sahneye çıkan Özcan Deniz, konserinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'yla ilgili konuşmadığı ve marş söylemediği için seyirciler tarafından yuhalandı. Yaptığı açıklamada bayramla ilgili konuşma yaptığını ancak yaşanan organizasyon kargaşasından dolayı marş söylemediğini belirtti. Deniz, açıklamasının ardından konserde 29 Ekim'le ilgili konuştuğu anları da paylaştı.

"CUMHURİYET'İN 100. YIL KONUŞMAMIN BİR KISMI"

Konserin sonunda seyirciler tarafından yuhalanan, çatal ve bıçaklarla masalara vurularak protesto edilen Özcan Deniz, Instagram hesabından 29 Ekim'le ilgili konuştuğu kısımları yayınlayarak "28 Ekim konserimde Cumhuriyetin 100. yıl konuşmamın bir kısmı. Neyse Allah'a emanet olan. 100. yılımız tekrar kutlu olsun. Nice 100 yıllara" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

28 Ekim'de Kıbrıs'ta sahneye çıkan Özcan Deniz, konser esnasında 100. Yıl Marşı okumadığı iddiasıyla protesto edildi. Seyircileri çatal ve bıçaklarla masaya vurarak tepki gösterdi.

Protesto görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından dün Instagram hesabından açıklama yapan Özcan Deniz, kendisini şu sözlerle savundu:

"28 Ekim konserimde Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutlamadığım koca bir yalan ve suikasttır. 30 Ekim'de setim başlıyor olmasına rağmen Filistin'de yaşananlardan dolayı karalar içinde sahneye çıkarak bu özel geceyi iptal ettirtmedim. Ömrümde bir kere daha yaşayamayacağım bu özel 100. yıl kutlamasında sahnede olmak ve coşkuyla kutlamak istedim."

"KONSER KAYDI YAPILMADIĞI İÇİN GÖRÜNTÜLERE ULAŞAMIYORUM"

"Konser kaydı yapılmadığı için görüntülere ulaşamıyorum. Fakat konsere gelen bine yakın izleyiciden birileri ilk şarkıdan hemen sonra ve program sonunda yaptığım içi dolu, laf olsun diye değil gerçek duygularımı aktardığım uzun Cumhuriyet konuşmamı ve de kutlamamı kayıt etmiş ise yayınlamalarını rica ediyorum."

"ŞEFİMLE YANLIŞ ANLAŞILMADAN DOLAYI ORGANİZASYON KARGAŞASI YAŞANDI"

"Finaldeki 10. Yıl Marşını okuyamamam tamamen benim ile şefimin birbirimizi yanlış anlamamızdan kaynaklı bir organizasyon kargaşasıdır. Fakat kutlamamış değilim. Aksine içten ve de alkışlarla sürekli kesilerek yaptığım Cumhuriyet konuşmam ve de kutlamama gelen tüm izleyici şahittir. Kaydına ulaştığımda da paylaşacağım. Sevgiler..."