Cumhuriyetimizin 100.Yılı

Özcan Deniz konserinde çatal bıçaklarla protesto edildi

Dün akşam Kıbrıs'ta sahneye çıkan Özcan Deniz, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamadığı iddiasıyla protesto edildi. Deniz'in 100. Yıl Marşı'nı okumadan inmesine tepki gösteren seyirciler yuhalayarak çatal ve bıçaklarla masalara vurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2023 - 15:33
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Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları ülkenin çeşitli yerlerinde devam ederken Özcan Deniz de dün akşam Kıbrıs'ta sahneye çıktı.

Konserin başında 29 Ekim'le ilgili konuştuğu ileri sürülen Deniz, 100. Yıl Marşı'nı okumadığı iddiasıyla seyirciler tarafından yuhalandı.

ÇATAL VE BIÇAKLARLA MASALARA VURULDU

Pop Bizde'de yer alan habere göre, Özcan Deniz konser sonunda marş söyleyerek kutlama yapmadığı iddiasıyla seyirciler tarafından yuhalanarak çatal ve bıçaklarla protesto edildi.

"SEYİRCİLER MARŞ SÖYLEYEREK ÇAĞIRDI AMA GELMEDİ"

Öte yandan Gossip Pasta isimli hesaba mesaj gönderen bir kullanıcı da Özcan Deniz'in konserin başında Cumhuriyet Bayramı'yla ilgili konuşma yaptığını ancak konser sonunda seyircilerin marş söyleyerek çağırmasına rağmen yeniden sahneye çıkmadığını belirtti.

Özcan Deniz ise hakkındaki iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.


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