Yeşilçam sanatçısı Lale Belkıs, Cüneyt Arkın'ı anlattı: 'Bu kadar sevilmesinin nedeni...'

28 Haziran 2022 Salı, 10:32

Sanatçı Cüneyt Arkın, 28 Haziran gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti.

Acı haber, tüm Türkiye'yi kısa sürede yasa boğdu. Pek çok ünlü isim, Arkın ile olan anılarını ve fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

"BİZİM JENERASYON İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR KAYIP"

Haber Global canlı yayınına bağlanan oyuncu Lale Belkıs, Arkın'ı kendi sözleriyle anlattı.

Belkıs, "Türk sineması için çok büyük bir kayıp, çok üzgünüm. Bu kadar sevilmesinin nedeni, sakıncasız, saygılı bir insandı. Sanatı çok iyi kullanan bir insandı. Kariyeri, aile bağları her şeyiyle örnek bir insan oldu. Bizim jenerasyon için çok büyük bir kayıp'' ifadelerini kullandı.

