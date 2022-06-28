Yeşilçam sanatçısı Lale Belkıs, Cüneyt Arkın'ı anlattı: 'Bu kadar sevilmesinin nedeni...'
Birçok unutulmaz filme imza atan ve unutulmaz karakterlere hayat veren Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun aynı dönem arkadaşı olan, ünlü Yeşilçam oyuncusu Lale Belkıs, Arkın'ı canlı yayında anlattı.
Sanatçı Cüneyt Arkın, 28 Haziran gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti.
Acı haber, tüm Türkiye'yi kısa sürede yasa boğdu. Pek çok ünlü isim, Arkın ile olan anılarını ve fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.
"BİZİM JENERASYON İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR KAYIP"
Haber Global canlı yayınına bağlanan oyuncu Lale Belkıs, Arkın'ı kendi sözleriyle anlattı.
Belkıs, "Türk sineması için çok büyük bir kayıp, çok üzgünüm. Bu kadar sevilmesinin nedeni, sakıncasız, saygılı bir insandı. Sanatı çok iyi kullanan bir insandı. Kariyeri, aile bağları her şeyiyle örnek bir insan oldu. Bizim jenerasyon için çok büyük bir kayıp'' ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- İstanbul Adliyesi'nde intihar girişimi
- Marmaris'te ormanı yakmadan önce...
- Doktorundan Cüneyt Arkın’ın ölümüyle ilgili açıklama
- Trafikteki aileye dehşeti yaşatan maganda tutuklandı
- Bahçeli'nin zor anları: 'Karl Marx' diyemedi
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Almak için 5 yıl uğraştığı 'Toros'a gözü gibi bakıyor
- Bursa'da yaralı bulunan yavru ceylana tedavi
- Bodrum'da milyonluk yat alev alev yandı
- Tuvaletini yapmak istemişti, sonrası facia
En Çok Okunan Haberler
-
- Endişelendiren dolar tahmini
- Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ı yitirdik
- CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması
- 'Şeyh'in cenazesi yargıya taşınıyor
- Motorine indirim geliyor
- Hazine'den BDDK kararı ile ilgili açıklama
- Asgari ücret için ‘müjdeli haberi vereceğiz’ dedi
- AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı!
- Erdoğan, ihraç kararına ne dedi?
- 'Görüşmem mümkün değil'