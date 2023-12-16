Cüneyt Özdemir'den 'Kuş Uçuşu 2. sezon' yorumu: 'Gülümseyerek izliyorum ama...'

Yayınlanma: 16.12.2023 - 13:35

Güncelleme: 16.12.2023 - 17:06

Yönetmenliğini Deniz Yorulmazer ve Koray Kerimoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi'nin yazdığı, başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Kuş Uçuşu, ikinci sezonu ile 14 Aralık’ta Netflix’te izleyicilerle buluştu.

Sosyal medyaya damga vuran yeni sezona dair gazeteci ve haber sunucusu Cüneyt Özdemir’den de bir yorum geldi.

"'BİZİM DÜNYAYI' DAHA ÇOK PAYLAŞMALIYIZ"

X hesabından yorumunu paylaşan Özdemir, “Kuş Uçuşu 2. sezonu gülümseyerek izliyorum. Kerem Çatay aslında çok güzel bir damar yakalamış. Televizyon habercilerinin hırslı dünyasına bakıyor. Ama ne yazık ki hayli karikatür kahramanlar ve olaylarla. Belki biz kameraların arkasında nasıl bir dünya olduğunu tam olarak anlatAmıyoruz. Habercilik heyecanını, sıfırdan kendini yeniden var etmeyi, sermayesiz bir medyayı ve en önemlisi 'bizim dünyayı' daha çok paylaşmamız gerekiyor” dedi.

KUŞ UÇUŞU 2. SEZON KONUSU

Ormanda yaşayan aslanlarla onlar tarafından görmezden gelinen avcı kuşun amansız mücadelesini anlatan Kuş Uçuşu, dünyada hala karar verici pozisyonlarda duran önceki kuşakla, yetişmekte olan yeni kuşağın çarpışmasını gözler önüne seriyor.

İlk sezonunu Aslı’nın Lale’yi yerinden ederek zafere ulaşmasıyla sonlandıran dizi, yeni sezonunda Aslı ve Lale’nin kıran kırana çekişmelere sahne olan medya sektöründe ayakta kalma savaşına odaklanıyor.

Aslan sürüsünün bir parçası olmaya çalışan Aslı için işler daha da zor bir hal alırken Lale, tutkularını kaybetmenin acısıyla kabuğuna çekilip kendini evine hapsediyor.

İlk sezonda yaşananların ardından ikilinin mücadelesi ve kuşaklar arasındaki savaş tüm hızıyla devam ediyor.