CZN Burak'tan 'aylık gelir' açıklaması

08 Kasım 2022 Salı, 08:05

'CZN' Burak adıyla tanınan ve sosyal medyada bir fenomen haline gelen Muhammed Burak Özdemir'in geçtiğimiz günlerdeki "İmar kirliliğine neden olmak" suçundan yargılandığı davada Özdemir'in aylık gelirine ilişkin yaptığı açıklama günem olmuştu.

Davada aylık gelirini 30 bin TL olarak açıklayan Özdemir, Oğuzhan Uğur'un YouTube'daki 'Olsun Be' programına konuk olan CZN Burak, aylık gelir sözlerine açıklık getirdi.

(Oğuzhan Uğur)

Restorandaki mevcut durumu anlatan CZN Burak, "Tabii ki insanlar benim babamın 40 yıllık bir iş insanı olduğunu bilmiyorlar. Babayla oğul ilişkisi, patronla işçi ilişkisinden daha öte bir ilişki. Ben babama dedim ki, tabii ki artık eskisi gibi olmayacak, ben tabii ki hayatımda daha çok iyileştirme istiyorum, ben artık CZN Burak oldum dedim" ifadelerini kullandı.

Kazandığım para belli, babamdan aldığım para tabii ki 30 bin TL değil diyen CZN Burak, "O benim resmi, babamın yanında çalıştığım gelirim. Geri kalan şey babamla beni ilgilendirir" dedi.

CZN Burak, gelen tepkilerle ilgili olarak ise, "Bu durumu mizaha çeviren çok var. Beni anlayıp tahmin edip "Ya babasının şirketidir, o yanında kazandığı resmi parayı söylüyordur" diyen de var. Çok ağır ithamda bulunan da var. Ben onların aklının uçabileceği paraları elinin tersiyle reddetmiş bir insanım. Çünkü benim için önemli olan iş" diye konuştu.