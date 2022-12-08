Daha Hızlı Daha Öfkeli filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2003 yılında vizyona giren Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Daha Hızlı Daha Öfkeli filminin konusu ne? Daha Hızlı Daha Öfkeli filminin oyuncuları kim? Daha Hızlı Daha Öfkeli filminin IMDb puanı kaç?
Daha Hızlı Daha Öfkeli (2 Fast 2 Furious), yönetmenliğini John Singleton, senaristliğini ise Michael Brandt ve Derek Haas'ın üstlendiği, 2003 yapımlı bir aksiyon/suç filmidir.
DAHA HIZLI DAHA ÖFKELİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Eski polis Brian O'Conner, tehlikeli bir suçluyu yakalaması için çağrılır ve kendini kurtarma şansı bulan eski bir çocukluk arkadaşı ve sokak yarışçısından yardım alır.
DAHA HIZLI DAHA ÖFKELİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Paul Walker
Tyrese Gibson
Cole Hauser
Eva Mendes
Ludacris
James Remar
Devon Aoki
Amaury Nolasco
DAHA HIZLI DAHA ÖFKELİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Daha Hızlı Daha Öfkeli filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlenmiştir.
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