Daha Hızlı Daha Öfkeli filminin konusu ne, oyuncuları kim?

08 Aralık 2022 Perşembe, 10:17

Daha Hızlı Daha Öfkeli (2 Fast 2 Furious), yönetmenliğini John Singleton, senaristliğini ise Michael Brandt ve Derek Haas'ın üstlendiği, 2003 yapımlı bir aksiyon/suç filmidir.

DAHA HIZLI DAHA ÖFKELİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Eski polis Brian O'Conner, tehlikeli bir suçluyu yakalaması için çağrılır ve kendini kurtarma şansı bulan eski bir çocukluk arkadaşı ve sokak yarışçısından yardım alır.

DAHA HIZLI DAHA ÖFKELİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Paul Walker

Tyrese Gibson

Cole Hauser

Eva Mendes

Ludacris

James Remar

Devon Aoki

Amaury Nolasco

DAHA HIZLI DAHA ÖFKELİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Daha Hızlı Daha Öfkeli filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlenmiştir.