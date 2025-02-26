Daha önce maske takmıştı: Yüzü yanan Yıldız Tilbe şimdi de renkli beneklerle sahneye çıktı!
Saç boyası sonrası yüzünde yanıklar oluşan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe izleri önce maske ile gizledi, ardından renkli beneklerle sahneye çıktı.
Giyim tarzı, kendine has tavırları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Yıldız Tilbe, saçını boyadıktan sonra talihsiz bir olay yaşadı. Ünlü şarkıcının yüzünde kimyasal yanıklar oluştu. Son halini sosyal medya hesabından paylaşan Tilbe, takipçilerini endişelendirdi.
"BİR DAHA SAÇIMA BOYA SÜRMEYECEĞİM"
Yüzündeki yanıkların net bir şekilde görüldüğü fotoğraflarını paylaşan 58 yaşındaki sanatçı, "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" ifadelerini kullandı.
Takipçilerinin "geçmiş olsun" mesajlarına da yanıt veren Tilbe, doktor kontrolüne gittiğini belirterek, "Doktora gittim, krem ve hap verdi, her şeyi uyguluyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" dedi.
Yanıklarını gizlemek için önce taşlı bir maske takan Yıldız Tilbe, daha sonra farklı bir yöntem denedi.
Yüzündeki yanıkları renkli beneklerle kapatan sanatçı, konserinde bu görüntüsüyle sahne aldı.
Tilbe’nin son hali, hayranlarını şaşırtırken sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
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