Yüzü yanmıştı: Yıldız Tilbe'den maskeli poz!

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin saçını boyadıktan sonra yüzünde yanıklar oluşmuştu. "Uyuduğum için değil, boya kötüymüş" açıklamasında bulunan Tilbe'nin maskeyle verdiği poz gündem oldu.

Yüzü yanmıştı: Yıldız Tilbe'den maskeli poz!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.02.2025 - 15:36

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin saçını boyadıktan sonra yüzünde yanıklar oluşmuştu. "Uyuduğum için değil, boya kötüymüş" açıklamasında bulunan Tilbe'nin maskeyle verdiği poz gündem oldu.

"BİR DAHA SAÇIMA BOYA SÜRMEYECEĞİM"

Yüzündeki yanıkların belirgin şekilde görüldüğü fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" ifadelerini kullandı. Takipçilerinin "geçmiş olsun" mesajlarına yanıt veren 58 yaşındaki sanatçı, "Doktora gittim, krem ve hap verdi. Uyguluyorum, geçer inşallah" dedi.

"UYUDUĞUM İÇİN DEĞİL, BOYA KÖTÜYMÜŞ"

Tilbe’nin saçını boyadıktan sonra uyuyakaldığı ve bu nedenle yüzünde yanıklar oluştuğu iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan sanatçı, iddiaları yalanlayarak "Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum ama bu kötüymüş" dedi.

Son olarak, taşlı bir maske takarak sosyal medyada paylaşım yapan Yıldız Tilbe'nin bu görüntüsü kısa sürede gündem oldu.


Etiketler: #Yıldız tilbe

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