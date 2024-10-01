Daha önce meme kanserini yenmişti: Deniz Uğur'dan hayranlarını üzen haber!

Yayınlanma: 01.10.2024 - 09:52

Güncelleme: 01.10.2024 - 09:52

Daha önce meme kanserini yenmeyi başaran ünlü oyuncu Deniz Uğur, sevenlerine üzücü bir haber verdi. 50 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla, vücudunda bir süredir takip edilen kistin son 1,5 yıl içinde aniden büyüdüğünü ve artık masum olmadığını paylaştı.

Oğlu Poyraz ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Uğur, şu ifadeleri kullandı:

"Bu paylaşımı içtenlikle desteğinizi istediğim için yapıyorum... Yıllardır takip edilen, vücudumdaki zararsız görünümlü bir kist son 1,5 yıl içinde aniden büyümüş ve artık masum görünmüyor."

Açık ameliyata alınacağını belirten Uğur, sevenlerine şu sözlerle seslendi:

"Çok güvendiğim hekimlerim beni açık ameliyata alacak ve her şeyi anlayacağız. İyi huylu çıkmasını, çarçabuk iyileşmeyi ve son 1,5 yılda yaşadığım üzüntülerin bir daha tekrarı olmamasını rabbimden diliyorum. 3 gün boyunca şifa dualarınızı esirgememenizi rica ediyorum. Allah bundan böyle evlatlarım ve ailemle birlikte huzurumun daim olmasını nasip etsin inşallah. Şimdiden hepinize teşekkür ederim."

Deniz Uğur, 2011 yılında iki göğsünde tümör tespit edilmesi üzerine geçirdiği operasyon ve tedaviler sonrası meme kanserini yenmişti.