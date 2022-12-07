Daire filminin konusu ne, oyuncuları kim?

2000 yılında vizyona giren Daire filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Daire filminin konusu ne? Daire filminin oyuncuları kim? Daire filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2022 Çarşamba, 13:52
Daire filminin konusu ne, oyuncuları kim?
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Daire (The Circle), yönetmenliğini üstlenen Jafar Panahi'nin, senaristliğinde Kambuzia Partovi ile birlikte çalıştığı, 2000 yapımlı bir dram filmidir.

DAİRE FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, İran'ın cinsiyetçi toplumunda işlev görmek için mücadele eden çeşitli kadınların iç içe geçmiş yollarını anlatıyor.

DAİRE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nargess Mamizadeh

Maryiam Parvin Almani

Mojgan Faramarzi

Elham Saboktakin

Monir Arab

Solmaz Panahi

Fereshteh Sadre Orafaee

Fatemeh Naghavi

DAİRE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Daire filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlenmiştir.


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