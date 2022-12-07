Daire filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2000 yılında vizyona giren Daire filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Daire filminin konusu ne? Daire filminin oyuncuları kim? Daire filminin IMDb puanı kaç?
Daire (The Circle), yönetmenliğini üstlenen Jafar Panahi'nin, senaristliğinde Kambuzia Partovi ile birlikte çalıştığı, 2000 yapımlı bir dram filmidir.
DAİRE FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, İran'ın cinsiyetçi toplumunda işlev görmek için mücadele eden çeşitli kadınların iç içe geçmiş yollarını anlatıyor.
DAİRE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Nargess Mamizadeh
Maryiam Parvin Almani
Mojgan Faramarzi
Elham Saboktakin
Monir Arab
Solmaz Panahi
Fereshteh Sadre Orafaee
Fatemeh Naghavi
DAİRE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Daire filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlenmiştir.
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