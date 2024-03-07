Dakota Johnson'dan 'Madame Web' itirafı: 'Muhtemelen bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım...'

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren ve gişede beklentileri karşılayamayan Madame Web filminin başrol oyuncusu Dakota Johnson verdiği bir röportajda itiraflarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 22:44
Dakota Johnson'dan 'Madame Web' itirafı: 'Muhtemelen bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım...'
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Sony'nin çizgi roman filmi "Madame Web", beklenenin aksine düşük gişe hasılatı ve olumsuz eleştirilerle karşılaşarak film tarihindeki hayal kırıklıklarından biri oldu. Başrol oyuncusu Dakota Johnson, filmi çekme kararıyla ilgili yaşadığı şaşkınlığı açıkladı.

Bustle'a verdiği röportajda Johnson, "Ne yazık ki filmin bu şekilde eleştirilmesine şaşırmadım," dedi. Yapımın karmaşık bir süreç olduğunu vurgulayan Johnson, büyük ve küçük projelerde kararların komiteler tarafından alınmasının, sanatın kalitesini etkileyebileceğini ifade etti. "Filmler bir film yapımcısı ve etrafındaki sanatçılardan oluşan bir ekip tarafından yapılır. Sayılara ve algoritmalara dayanarak sanat yapamazsınız" diyerek, izleyicilerin saçmalıkları ayırt edebilecek kadar zeki olduğuna inandığını belirtti.

"Madame Web"i yapmanın kendisi için bir deneyim olduğunu belirten Johnson, "Muhtemelen bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım çünkü o dünyada bir anlam ifade etmiyorum. Bunu artık biliyorum" dedi. Ancak bu deneyimin ona bir şey öğrettiğini ve bu öğrenme deneyiminin değerli olduğunu ekledi.

Dakota Johnson, daha önce de Hollywood'daki mevcut durumla ilgili açık sözlü yorumlarda bulunmuş, film çekmenin günümüzde büyük cesaret gerektiren bir uğraş olduğunu ifade etmişti. Johnson, endüstrinin yaratıcılara güvenmekte zorlandığını ve bu durumun cesaret kırıcı olduğunu dile getirmişti.


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