Yayınlanma: 12.06.2023 - 16:01

Güncelleme: 12.06.2023 - 16:01

Damla Sönmez'in kim olduğu merak ediliyor. Son olarak Çukur ve Aziz dizisindeki oyunculuk performansıyla hafızalara kazınan Damla Sönmez, Maviye Sürgün dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Damla Sönmez'in Maviye Sürgün dizisinde hangi karaktere hayat vereceği merak ediliyor. Peki, Damla Sönmez kimdir, nereli, kaç yaşında? Maviye Sürgün dizisinin Defne'si kim? Damla Sönmez hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

DAMLA SÖNMEZ KİMDİR?

Damla Sönmez, 3 Mayıs 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Abhaz, Baba tarafından Çerkes kökenli olduğunu belirtti.

St. Joseph Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra Paris Sorbonne Üniversitesi’nde başladığı tiyatro eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamladı.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı iki yıl keman, bir yıl da piyano dalında öğrenim gördü. New York Black Nexxus Academy’de Stuart Burney ile çalıştı.

2009 yılında Bornova Bornova filmindeki rolüyle 46. Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”, Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde “Umut Veren Genç Yetenek”, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nde “Genç Cadı” ödüllerini aldı.

2015 yılında 18. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nde Festival Genç Başkanı görevini yürütürken Deniz Seviyesi filmindeki rolüyle de 21. Altın Koza Film Festivali ve Milano Uluslararası Film Festivali'nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödüllerinin sahibi oldu.

2012 yılında Tiyatro Yanetki’nin “Yalnız Batı” adlı oyunuyla başlayan, sonrasında 2014 yılında "Savaş" oyunuyla devam eden profesyonel tiyatro hayatının üçüncü oyunu Pürtelaş’ın Constellations/Parçacıklar adlı oyunudur. “Savaş” oyunundaki rolü ile Yeni Tiyatro Dergisi’nden “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü aldı.

Sönmez, tiyatro ve sinema ile birlikte televizyon dizilerinde de yer almaktadır. Gece Gündüz, Türkan, Bir Aşk Hikayesi ve Güllerin Savaşı gibi diziler ile birlikte 2019 yılında Çukur dizisinde rol alırken aynı yıl içerisinde Netflix yapımı Rise of Empires: Ottoman belgesel dizisinde de yer aldı.

DAMLA SÖNMEZ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2009 Kampüste Çıplak Ayaklar - Ebru

2009 Bornova Bornova - Özlem

2010 Çakal - Deniz

2010 Mahpeyker: Kösem Sultan- Kösem Sultan

2012 Kurtuluş Son Durak - Tülay

2012 Uzun Hikâye - Ayla

2013 Sen Aydınlatırsın Geceyi - Defne

2014 Deniz Seviyesi - Damla

2017 Taksim Hold'em - Defne

2017 Ayla - Nuran

2018 Sibel - Sibel

2019 I am you - Aisha

DAMLA SÖNMEZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2004 Camdan Pabuçlar - Gülçin

2004 Omuz Omuza - Pelin

2005 Kapıları Açmak - Gülşen

2006 Şarkılar Susmasın - Aycan

2006 Sahte Prenses - Sedef

2006 Fırtınalı Aşk - Melda Talay

2008 Emret Komutanım - Karamel

2008 Gece Gündüz - Pınar

2010 Türkan - Turhan

2012 Dinle Sevgili - Sevil

2012 Şubat - Gelin

2013 Bir Aşk Hikayesi - Ceylan

2014 Güllerin Savaşı - Gülru Çelik Sipahi

2017 Aşk ve Gurur - Zeynep Esen

2018 Masum Değiliz - Selin

2019 Çukur - Efsun Kent Koçovalı

2020 Alev Alev - Kendisi

2021 Aziz - Dilruba Paşazadeoğlu

2021 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel - Kendisi

2023 Maviye Sürgün - Defne Boz

DAMLA SÖNMEZ ÖDÜLLERİ

2015 – 15. Uluslararası Milano Film Festivali / En İyi Kadın Oyuncu

2014 – Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri / Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

2014 – 21. Uluslararası Altın Koza Film Festivali / En İyi Kadın Oyuncu

2010 – 15. Sadri Alışık Ödülleri / Umut Veren Oyuncu

2009 – 46. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali / En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

2009 – SİYAD Ödülleri / En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

2010 – Yeşilçam Ödülleri / Genç Yetenek

2018 – 25. Uluslararası Uluslararası Adana Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Sibel)

2018 – London Film Week - Best Actress (Sibel)