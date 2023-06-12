Damla Sönmez kimdir, nereli, kaç yaşında? Maviye Sürgün dizisinin Defne'si kim? Damla Sönmez hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Maviye Sürgün dizisindeki Defne karakteriyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Damla Sönmez'in hayarı ve oyunculuk kariyeri merak edilmeye başlandı. "Damla Sönmez kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı?" gibi soruların yanıtı araştırılıyor. Peki, Damla Sönmez kimdir, nereli, kaç yaşında? Maviye Sürgün dizisinin Defne'si kim? Damla Sönmez hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Damla Sönmez'in kim olduğu merak ediliyor. Son olarak Çukur ve Aziz dizisindeki oyunculuk performansıyla hafızalara kazınan Damla Sönmez, Maviye Sürgün dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Damla Sönmez'in Maviye Sürgün dizisinde hangi karaktere hayat vereceği merak ediliyor. Peki, Damla Sönmez kimdir, nereli, kaç yaşında? Maviye Sürgün dizisinin Defne'si kim? Damla Sönmez hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
DAMLA SÖNMEZ KİMDİR?
Damla Sönmez, 3 Mayıs 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Abhaz, Baba tarafından Çerkes kökenli olduğunu belirtti.
St. Joseph Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra Paris Sorbonne Üniversitesi’nde başladığı tiyatro eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamladı.
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı iki yıl keman, bir yıl da piyano dalında öğrenim gördü. New York Black Nexxus Academy’de Stuart Burney ile çalıştı.
2009 yılında Bornova Bornova filmindeki rolüyle 46. Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”, Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde “Umut Veren Genç Yetenek”, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nde “Genç Cadı” ödüllerini aldı.
2015 yılında 18. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nde Festival Genç Başkanı görevini yürütürken Deniz Seviyesi filmindeki rolüyle de 21. Altın Koza Film Festivali ve Milano Uluslararası Film Festivali'nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödüllerinin sahibi oldu.
2012 yılında Tiyatro Yanetki’nin “Yalnız Batı” adlı oyunuyla başlayan, sonrasında 2014 yılında "Savaş" oyunuyla devam eden profesyonel tiyatro hayatının üçüncü oyunu Pürtelaş’ın Constellations/Parçacıklar adlı oyunudur. “Savaş” oyunundaki rolü ile Yeni Tiyatro Dergisi’nden “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü aldı.
Sönmez, tiyatro ve sinema ile birlikte televizyon dizilerinde de yer almaktadır. Gece Gündüz, Türkan, Bir Aşk Hikayesi ve Güllerin Savaşı gibi diziler ile birlikte 2019 yılında Çukur dizisinde rol alırken aynı yıl içerisinde Netflix yapımı Rise of Empires: Ottoman belgesel dizisinde de yer aldı.
DAMLA SÖNMEZ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2009 Kampüste Çıplak Ayaklar - Ebru
2009 Bornova Bornova - Özlem
2010 Çakal - Deniz
2010 Mahpeyker: Kösem Sultan- Kösem Sultan
2012 Kurtuluş Son Durak - Tülay
2012 Uzun Hikâye - Ayla
2013 Sen Aydınlatırsın Geceyi - Defne
2014 Deniz Seviyesi - Damla
2017 Taksim Hold'em - Defne
2017 Ayla - Nuran
2018 Sibel - Sibel
2019 I am you - Aisha
DAMLA SÖNMEZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2004 Camdan Pabuçlar - Gülçin
2004 Omuz Omuza - Pelin
2005 Kapıları Açmak - Gülşen
2006 Şarkılar Susmasın - Aycan
2006 Sahte Prenses - Sedef
2006 Fırtınalı Aşk - Melda Talay
2008 Emret Komutanım - Karamel
2008 Gece Gündüz - Pınar
2010 Türkan - Turhan
2012 Dinle Sevgili - Sevil
2012 Şubat - Gelin
2013 Bir Aşk Hikayesi - Ceylan
2014 Güllerin Savaşı - Gülru Çelik Sipahi
2017 Aşk ve Gurur - Zeynep Esen
2018 Masum Değiliz - Selin
2019 Çukur - Efsun Kent Koçovalı
2020 Alev Alev - Kendisi
2021 Aziz - Dilruba Paşazadeoğlu
2021 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel - Kendisi
2023 Maviye Sürgün - Defne Boz
DAMLA SÖNMEZ ÖDÜLLERİ
2015 – 15. Uluslararası Milano Film Festivali / En İyi Kadın Oyuncu
2014 – Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri / Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu
2014 – 21. Uluslararası Altın Koza Film Festivali / En İyi Kadın Oyuncu
2010 – 15. Sadri Alışık Ödülleri / Umut Veren Oyuncu
2009 – 46. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali / En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
2009 – SİYAD Ödülleri / En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
2010 – Yeşilçam Ödülleri / Genç Yetenek
2018 – 25. Uluslararası Uluslararası Adana Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Sibel)
2018 – London Film Week - Best Actress (Sibel)
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