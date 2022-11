Dan McCafferty kimdir? Dan McCafferty neden hayatını kaybetti?

09 Kasım 2022 Çarşamba, 17:27

Ünlü solist Dan McCafferty hayatını kaybetti.



DAN MCCAFFERTY KİMDİR?



Dan McCafferty 1946 yılında İskoçya'da doğdu. 1968'de Manny Charlton, Pete Agnew ve Darrell Sweet ile birlikte Nazareth grubunu kurdu. Broken Down Angel, Hair Of The Dog ve Love Hurts gibi 70'lerin rock klasiklerindeki vokalleriyle tanınıyordu. 2014 yılında sağlık sorunları nedeniyle gruptan ayrıldı.

DAN MCCAFFERTY SOLO ALBÜMLERİ

-Dan McCafferty

-Yüzüğün İçine

-Son Ahit

DAN MCCAFFERTY NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Dan McCafferty 8 Kasım 2022'de 76 yaşında hayatını kaybetti. McCafferty evli ve iki çocuk babasıydı. McCafferty 2014 yılından beri KOAH tedavisi görüyordu.