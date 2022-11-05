Douglas McGrath kimdir? Douglas McGrath neden hayatını kaybetti?

05 Kasım 2022 Cumartesi, 10:06

Senarist, yönetmen ve oyuncu Douglas McGrath hayatını kaybetti.



Douglas McGrath KİMDİR?



Douglas McGrath 2 Şubat 1958'de Teksas'ta doğdu. Petrol üreticisi olan R. Searle McGrath'ın oğludur. Princeton Üniversitesi mezunudur McGrath, kariyerine 1980'de başladı. Woody Allen'la birlikte Bullets Over Broadway (1994) filmini yazdı. Bu filmle En İyi Orijinal Senaryo Akademi Ödülü aldı ve BAFTA'ya aday gösterildi. McGrath , 2014 yılında Broadway müzikali Beautiful: The Carole King Musical ile En İyi Müzikal Kitabı dalında Tony Ödülü adaylığı aldı.1995'te ane Read Martin ile evlendi. Çiftin 1 oğlu oldu.

DOUGLAS MCGRATH NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Douglas McGrath, perşembe günü Manhattan'daki ofisinde yaşamını yitirdi. Ünlü yönetmenin kalp krizi geçirdiği düşünülüyor. McGrath, geçen haftalarda kendisinin yazdığı otobiyografik gösteri Everything’s Fine gösterisinde rol almıştı.