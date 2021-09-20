Daniel Craig, James Bond'a ağlayarak veda etti

20 Eylül 2021 Pazartesi, 10:46

Daniel Craig, yakında vizyona girecek Ölmek İçin Zaman Yok'ta James Bond rolündeki son sahnesini çektikten sonra duygusallaştı.

Apple TV'nin Being James Bond (James Bond Olmak) adlı belgeselinde Craig, 007 olarak Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre ve Ölmek İçin Zaman Yok'tan oluşan 5 filmde geçirdiği zamana dair düşüncelerini dile getiriyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, belgesel, Craig'in son sahnesini çektiğini ve ardından ekibe bir konuşma yaptığını gösteriyor.

Aktör ekibe şunları söyledi:

"Bu filmlerin her bir saniyesini sevdim. Buradaki birçok kişi benimle 5 filmde çalıştı ve bu filmler hakkında ne düşündüğüme dair çok şey söylendiğini biliyorum. Ama bu filmlerin her saniyesini sevdim ve özellikle de bu filmi, çünkü her sabah kalktığımda sizinle çalışma şansım oldu. Ve bu hayatımın en büyük onurlarından biriydi."

Konuşma sırasında, ekip dikkatlice Craig'i dinleyip ardından bir alkış patlatırken, Craig gözle görülür şekilde ağlamaklı oldu ve hafifçe gözlerine dokundu.

Craig ilk olarak 2006 yapımı Casino Royale'de Bond rolüyle görülmüştü. Dolayısıyla, Ölmek İçin Zaman Yok, Craig'in aslen Ian Fleming'in yarattığı karakteri canlandırdığı 15 yıllık göreve son verecek.

Ölmek İçin Zaman Yok'un çekimleri Kovid-19 pandemisinin başlangıcından önce bitti ama geçen nisandaki orijinal vizyon tarihi 1 Ekim'e ertelendi.

Ölmek İçin Zaman Yok'ta Rami Malek, Lea Seydoux, Christoph Waltz ve Jeffrey Wright da rol alıyor.