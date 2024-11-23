Danla Bilic, YouTube'u bırakma sebebini açıkladı: Paraya doydum

Yayınlanma: 23.11.2024 - 14:23

Güncelleme: 23.11.2024 - 14:23

Başlangıçta YouTube'da eğlenceli makyaj videoları ile geniş bir takipçi kitlesine ulaşan ve ardından Instagram paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren Danla Bilic, "Keyif almamaya başladım ve YouTube’a içerik üretmiyorum. Parasına doydum, artık büyüdüm ve 30 oldum. İlk başladığım zamanki enerjim de yok. O zamanlar nasıl göründüğümle ilgili kaygılarım yoktu" diyerek, YouTube’u bırakma kararını açıkladı.

AİLESİNİN İLK TEPKİSİ

Bilic, YouTube’a ilk videosunu yüklediğinde ailesinin tepkisini de anlattı: "Ailem ilk başta 'Ne yapıyorsun?' dedi. Babam 'O kanalı hemen kapatıyorsun' mesajını attı. Babamın tek derdi okumamdı, ama inat ettim. Bir süre sonra 'Aferin kızıma' demeye başladılar."

ESTETİKLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Estetik operasyonlarıyla da gündem olan Bilic, burnunu yaptırdığını, orta yüz gerdirdiğini ve dudaklarına dolgu yaptırdığını açıkladı. Ayrıca, mide ameliyatı geçirdiğini fakat ailesinin bundan haberi olmadığını söyledi.