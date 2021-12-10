Dans eden öğrenciler gündem olmuştu: Sefo'nun konserine o okuldan izin çıkmadı
İstanbul Küçükçekmece'deki Arif Nihat Asya Ortaokulu'nda Sefo'nun 'Bilmem Mi?' adlı şarkısıyla dans eden öğrencilerin görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Okul yönetiminin, konser vermek isteyen ünlü şarkıcının isteğini geri çevirdiği öğrenildi.
Sefo adıyla tanınan rapçi Seyfullah Sağır'ın 'Bilmem Mi?' adlı şarkısıyla dans eden öğrencilerin görüntüleri uzun süre konuşulmuştu.
4 milyondan fazla kişi tarafından izlenen video sonrası Sefo, konser için izin istemiş, bunun üzerine de Küçükçekmece Belediyesi, sanatçıyı görüşmeye davet etmişti.
'SİZİ NE ZAMAN AĞIRLAYALIM?'
Twitter'dan "Küçükçekmece’deki bu okulda konser yapmak için kimden izin alabiliriz?" sorusunu yönelten Sefo'ya, Küçükçekmece Belediyesi, "Sizi ne zaman belediyemizde ağırlayalım?" cevabını vermişti.
KONSERE İZİN ÇIKMADI
Ancak okul yönetimi şarkıcının talebini geri çevirdi.
Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre, Arif Nihat Asya Ortaokulu'nun Müdür Yardımcısı Hafize Polat, konserin iptal edildiğini açıkladı.
Polat, alınan kararın gerekçesi olarak, okul dışından, çevredeki halkın da konsere talebinin olabileceğini ayrıca konserin, okuldaki eğitim sırasında aksaklıklar oluşturabileceğini ifade etti.
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