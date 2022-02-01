David Beckham: '25 yıldır aynı şeyi yiyen biriyle evliyim'

01 Şubat 2022 Salı, 16:50

Futbolun tanınan yüzlerinden David Beckham, River Cafe Table 4 adlı podcast programına katıldı. Programda eşinin yeme alışkanlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulunan eski futbolcu, “Maalesef 25 yıldır aynı şeyleri yiyen biriyle evliyim” dedi.

Eşinin sadece ızgara balık ve buharda pişmiş sebze yediğini anlatan Beckham, en sevdiği zamanların, eşinin farklı bir şeyler yediği zamanlar olduğunu söyledi.

NTV’de yer alan habere göre; “Ben güzel bir şeyler yediğim zaman herkesin tatmasını istiyorum” diyen Beckham eşiyle ilgili şunları anlattı:

“Muhtemelen farklı bir şeyler yediği tek zaman Harper’a hamile olduğu dönemdi. Benim tabağımdan bir şeyler atıştırmıştı ve o akşam benim favori akşamlarımdan biriydi. O günden sonra farklı bir şey yediğini hatırlamıyorum.”

23 yıldır evli olan Beckham çiftinin Brooklyn (19), Romeo (15), Cruz (12) ve Harper (6) adında dört çocuğu bulunuyor.

OTEL İŞİNE GİRMİŞTİ

Profesyonel futbolculuğa 2013’te veda eden ve moda, giyim ve parfüm gibi çeşitli alanlarda da faaliyet gösteren Beckham, son olarak Çin’in Makao özerk bölgesindeki bir otelin odalarını tasarlamasıyla gündeme gelmişti.

The Londoner zincirine ait otelde Beckham’ın dizayn ettiği 14 süitte sadece davetle kalınabiliyor.

Odaların geceliği ise iki kişi için 575 sterlin'den başlıyor.