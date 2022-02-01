David Beckham: '25 yıldır aynı şeyi yiyen biriyle evliyim'
Bir podcast programına katılan David Beckham, eşi Victoria Beckham ile ilgili ilginç bir itirafta bulundu. Beckham eşinin 25 yıldır farklı bir şey yemediğini söyledi. Ünlü futbolcu, geçen haftalarda otel işine girmesiyle gündeme gelmişti.
Futbolun tanınan yüzlerinden David Beckham, River Cafe Table
4 adlı podcast programına katıldı. Programda eşinin yeme alışkanlıklarıyla
ilgili açıklamalarda bulunan eski futbolcu, “Maalesef 25 yıldır aynı şeyleri
yiyen biriyle evliyim” dedi.
Eşinin sadece ızgara balık ve buharda pişmiş sebze yediğini
anlatan Beckham, en sevdiği zamanların, eşinin farklı bir şeyler yediği
zamanlar olduğunu söyledi.
NTV’de yer alan habere göre; “Ben güzel bir şeyler yediğim
zaman herkesin tatmasını istiyorum” diyen Beckham eşiyle ilgili şunları
anlattı:
“Muhtemelen farklı bir şeyler yediği tek zaman Harper’a
hamile olduğu dönemdi. Benim tabağımdan bir şeyler atıştırmıştı ve o akşam
benim favori akşamlarımdan biriydi. O günden sonra farklı bir şey yediğini
hatırlamıyorum.”
23 yıldır evli olan Beckham çiftinin Brooklyn (19), Romeo
(15), Cruz (12) ve Harper (6) adında dört çocuğu bulunuyor.
OTEL İŞİNE GİRMİŞTİ
Profesyonel futbolculuğa 2013’te veda eden ve moda, giyim ve
parfüm gibi çeşitli alanlarda da faaliyet gösteren Beckham, son olarak Çin’in
Makao özerk bölgesindeki bir otelin odalarını tasarlamasıyla gündeme gelmişti.
The Londoner zincirine ait otelde Beckham’ın dizayn ettiği
14 süitte sadece davetle kalınabiliyor.
Odaların geceliği ise iki kişi için 575 sterlin'den
başlıyor.
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