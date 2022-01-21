David Beckham otel işine girdi: Geceliği '575 sterlin'den başlıyor
Son olarak futbol elçiliği için Katar Futbol Federasyonu'yla yaklaşık 180 milyon euro'luk bir anlaşma imzalayan David Beckham şimdi de otel işine girdi. The Londoner zincirine ait otelde Beckham’ın dizayn ettiği 14 süitte sadece davetle kalınabiliyor, odaların geceliği ise iki kişi için 575 sterlin'den başlıyor.
Manchester United, Real Madrid, Milan ve PSG gibi üst düzey takımların formasını giyen David Beckham, profesyonel futbolculuğa 2013’te veda etti fakat çalışmaya devam ediyor.
Futbol, moda, giyim ve parfüm gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Beckham, şimdi de Çin’in Makao özerk bölgesindeki bir otelin odalarını tasarladı.
GECELİĞİ '575 STERLİN'DEN BAŞLIYOR
NTV'de yer alan habere göre; The Londoner zincirine ait otelde Beckham’ın dizayn ettiği 14 süitte sadece davetle kalınabiliyor.
Odaların geceliği ise iki kişi için 575 sterlin'den başlıyor.
İngiliz futbolunun efsane isimlerinden David Beckham, son olarak Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi, 180 milyon euro'luk bir anlaşmaya imza attı. 10 yıl sürecek anlaşma kapsamında Beckham; Dünya Kupası'nın yüzü olmasının yanı sıra, Katar'da Turizm ve kültür tanıtımlarında da aktif olarak rol alacak.
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