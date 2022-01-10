Victoria Beckham'a eski çalışanından dava: 'Köle gibi çalıştırdı'
Dünyaca ünlü İngiliz modacı Victoria Beckham'ın (47) başı eski çalışanıyla derde girdi. Kristine Kubiliene (55), modacının kendisini günde 15 saat 'köle gibi' çalıştırdığını, bu yüzden sakatlandığını iddia etti.
İngiliz futbolcu David Beckham ile evlendikten sonra modacı olan Victoria Beckham'a, eski çalışanı Kristine Kubiliene dava açtı.
NTV'de yer alan habere göre; Victoria Beckham'ın mali sorunlar yaşayan moda markasında daha önce çalışan Kubiliene, New York Moda Haftası sırasında günde 15 saat çalışmaktan bileğinin yaralanması sonucu acılı bir süreç yaşadığını belirterek modacıdan tazminat istedi.
'BECKHAM'IN İHMALİ SONUCU YARALANDIM' DEDİ
Kubiliene, Beckham'ın ihmali sonucu yaralandığını iddia etti. Beckham ise, "Eğer bir sakatlık geçirdiyse bu onun kendi ihmalindendir" diyerek kendini savundu.
Kubiliene'in tazminat davası sonbaharda başlayacak ve Londra'da görülecek.
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