Victoria Beckham'a eski çalışanından dava: 'Köle gibi çalıştırdı'

10 Ocak 2022 Pazartesi, 11:43

İngiliz futbolcu David Beckham ile evlendikten sonra modacı olan Victoria Beckham'a, eski çalışanı Kristine Kubiliene dava açtı.

NTV'de yer alan habere göre; Victoria Beckham'ın mali sorunlar yaşayan moda markasında daha önce çalışan Kubiliene, New York Moda Haftası sırasında günde 15 saat çalışmaktan bileğinin yaralanması sonucu acılı bir süreç yaşadığını belirterek modacıdan tazminat istedi.

'BECKHAM'IN İHMALİ SONUCU YARALANDIM' DEDİ

Kubiliene, Beckham'ın ihmali sonucu yaralandığını iddia etti. Beckham ise, "Eğer bir sakatlık geçirdiyse bu onun kendi ihmalindendir" diyerek kendini savundu.

Kubiliene'in tazminat davası sonbaharda başlayacak ve Londra'da görülecek.