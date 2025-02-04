David Beckham İstanbul’da! Fatih Terim'in kızı Buse Terim hayalini gerçekleştirdi

Yayınlanma: 04.02.2025 - 12:31

Güncelleme: 04.02.2025 - 12:31

Eski İngiliz futbolcu ve Inter Miami'nin ortağı David Beckham, bir etkinlik kapsamında İstanbul’a geldi. Etkinlik çerçevesinde düzenlenen davete, Fatih Terim’in kızı Buse Terim de katıldı.

Buse Terim için bu karşılaşma özel bir anlam taşıdı.

Geçtiğimiz yaz, İtalya'nın Capri Adası'nda tatil yaparken Beckham ile karşılaşan Terim, birlikte fotoğraf çektirmek istemiş ancak Beckham bu isteği kabul etmemişti. Terim, o anları sosyal medya hesabından "Nasıl sallamadı Beckham ya" sözleriyle paylaşmıştı.

Bu kez İstanbul’da gerçekleşen davette, Buse Terim David Beckham ile fotoğraf çektirme arzusunu yerine getirdi.

Sosyal medya hesabından Beckham ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan Terim, "Başardım diyebilir miyiz?" notunu düştü.

DAVID BECKHAM İLE OĞLU ROMEO BECKHAM İSTANBUL'DA

Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham, İstanbul’a geldi. 49 yaşındaki Beckham’a ziyaretinde oğlu Romeo Beckham ve sevgilisi Kim Turnbull eşlik etti.

Romeo Beckham, sosyal medya hesabında Türk bayraklı bir paylaşım yaparken, sevgilisi Kim Turnbull ile birlikte Kapalı Çarşı’yı gezdi.

David Beckham ise İstanbul ziyaretinde Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi. Takım oyuncuları, ünlü futbolcuyla buluşmalarını sosyal medya hesaplarında paylaşarak büyük ilgi topladı.

Beckham ailesinin İstanbul ziyareti, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.