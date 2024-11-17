David Beckham'ın oğlu Brooklyn: 'Genç baba olmak istiyorum'

Yayınlanma: 17.11.2024 - 11:24

Güncelleme: 17.11.2024 - 11:24

Dünyaca ünlü futbolcu David Beckham ile moda tasarımcısı Victoria Beckham’ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, kariyerine ve özel hayatına dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"BABAMIN GENÇ OLMASINI SEVİYORUM"

Brooklyn, eşi Nicola Peltz ile 2022 yılında dünyaevine girmeden önce Temmuz 2020'de nişanlanmıştı.

25 yaşındaki Brooklyn, gastronomi ve fotoğrafçılıkla ilgileniyor. Kariyerine dair planlarını sosyal medya hesaplarında sık sık paylaşan Brooklyn, özellikle fotoğrafçılık ve aşçılıkla ilgili eleştiriler aldı. Ancak, “Hiçbir zaman tembel bir insan olmadım. Her zaman çalışkan oldum” dedi.

Brooklyn, “İsim yapmak istiyorum. Çocuklarımın büyüdüğünde, ‘Babam bunu yaptı’ demelerini isterim” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, “Her zaman genç bir baba olmak istemişimdir. Babamın genç olmasını seviyorum. O benim arkadaşım gibiydi” dedi.

Eşi Nicola Peltz Beckham çocuk sahibi olmaya hazır olduğunda, kendisinin de çocuk sahibi olmaya hazır olacağını belirtti.

"EN İYİ EBEVEYNİM"

Brooklyn, anne ve babasının gelmiş geçmiş en iyi ebeveynler olduğunu belirterek, “Onlar benim için örnek oldu” dedi. David ve Victoria Beckham, Brooklyn’i kucaklarına aldıklarında henüz 20’li yaşlarının başındaydılar ve daha sonra Romeo, Cruz ve Harper adında üç çocuk daha dünyaya getirdiler.