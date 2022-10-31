David Beckham'ın gözü onda: Arjantinli futbolcu Lionel Messi'ye sürpriz teklif

31 Ekim 2022 Pazartesi, 12:15

Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lionel Messi'ye David Beckham'ın ortaklarından olduğu Inter Miami teklif yapmaya hazırlanıyor.

The Athletic'ten David Ornstein'ın haberine göre; Paris Saint-Germain'in sözleşme uzatmak, Barcelona'nın ise yeniden transfer etmek istediği Lionel Messi için ABD'nin Florida eyaletinde yer alan takımın sahipleri harekete geçti. İddiaya göre, Messi'yi transfer etmek için kendilerine güvendikleri belirtilen Inter Miami'nin sahipleri, geniş ölçekli bir transfer teklifi yapacak.

MESSI'NİN BABASI İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER OLUMLU

Haberde Inter Miami yetkililerinin Lionel Messi'nin babası Jorge Messi ile yaptıkları görüşmelerden olumlu geri dönüşler aldığı kaydedildi.

Arjantinli yıldız kariyerinin sonunda ülkesine yakın olan ve lüks yaşamıyla bilinen Miami'de oynamaya sıcak bakabileceği belirtildi.

35 yaşındaki 7 Ballon d'Or ödüllü yıldız, Katar'da ülkesi adına son Dünya Kupası'na çıkacağını da açıklamıştı.