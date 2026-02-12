Dawson's Creek dizisinin yıldızı James Van Der Beek hayatını kaybetti!

1998-2003 yılları arasında 6 sezon boyunca yayınlanan “Dawson's Creek” dizisinde "Dawson Leery" karakterine hayat veren James Van Der Beek, 48 yaşında hayata veda etti.

"SON GÜNLERİNİ CESARET, İNANÇ VE ZARAFETLE KARŞILADI"

2024'te kolorektal kanser teşhisi alan ünlü oyuncu, kanserle mücadelesini kaybetti. Acı haberi ise; James Van Der Beek'in eşi Kimberly Van Der Beek, sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Sevgili James David Van Der Beek bu sabah huzur içinde vefat etti. Son günlerini cesaret, inanç ve zarafetle karşıladı. Onun istekleri, insanlığa olan sevgisi ve zamanın kutsallığı hakkında paylaşacak çok şey var. O günler gelecek."

"Kazanma Hırsı", "Kurşun Yağmuru", "Kural Ötesi", "Formosa İhaneti", "Başka Türlü Bir Aşk" gibi filmlerde de rol alan Ünlü oyuncunun Kimberly Van Der Beek'in ile evliliğinden 6 çocuğu bulunuyor.

"DAWSON'S CREEK" ETKİNLİĞİNE VİDEO MESAJLA KATILMIŞTI

Öte yandan birkaç ay önce “Dawson's Creek” dizisinin oyuncuları, kanserle mücadeleye destek amacıyla New York'ta bir araya gelmişti. Sağlık sorunları nedeniyle geceye katılamayan James Van Der Beek, hayranlarına sürpriz yapmıştı.

Lin-Manuel Miranda da hastalığı nedeniyle katılamayan James Van Der Beek'in yerine pilot bölümü okumak üzere sahneye çıkmıştı.

Geceye katılamayan James Van Der Beek ise, bir video mesaj yollamıştı. Ünlü isim, "Orada olmadığıma inanamıyorum. Oyuncu arkadaşlarımı canlı olarak göremediğime inanamıyorum" demişti.

İzleyicilere teşekkür eden James Van Der Beek, sahnedeki yerini ünlü Broadway yıldızı Lin-Manuel Miranda’nın alacağını söyleyerek; "Çocuklarım onun beni geliştirilmiş bir versiyonum olduğunu düşünebilir" ifadelerini kullanmıştı.

Etkinlik sırasında Van Der Beek’in eşi Kimberly ve çocukları da sahneye çıkarak dizinin "I Don’t Want to Wait" adlı ikonik şarkısını seslendirmişti.