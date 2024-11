'Dawson's Creek' oyuncusu James Van Der Beek kansere yakalandığını açıkladı

Yayınlanma: 04.11.2024 - 11:17

Güncelleme: 04.11.2024 - 11:17

'Dawson's Creek' dizisinde canlandırdığı Dawson Leery karakteriyle tanınan ünlü oyuncu James Van Der Beek, kolorektal kanser tedavisi gördüğünü duyurdu. 47 yaşındaki oyuncu, teşhis sonrası ailesinin desteğiyle tedavi sürecine başladığını belirtti.

People dergisine konuşan Van Der Beek, “Kolorektal kansere yakalandım. İyimser olmak için nedenler var ve kendimi iyi hissediyorum” ifadelerini kullandı. Kolorektal kanser, kolon ve rektumu kapsayan bir kanser türü olarak biliniyor.

Altı çocuk babası ve Kimberly Van Der Beek ile evli olan Van Der Beek, teşhise rağmen çalışmaya devam ettiğini söyledi. Oyuncu, son olarak 'Walker' dizisinin bir bölümünde yer aldı ve bu ayın sonunda vizyona girecek olan 'Sidelined: The QB and Me' filmiyle izleyici karşısına çıkacak.

1998-2003 yılları arasında yayınlanan popüler dizi 'Dawson's Creek' ile ün kazanan Van Der Beek, ilk eşi Heather Ann McComb ile 2003-2009 yılları arasında evliydi. Oyuncu, haziran ayında ailesiyle birlikte yaptığı Mısır tatilinden kareleri sosyal medyada paylaşmıştı