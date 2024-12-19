'Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi' filminin vizyon tarihi belli oldu

"Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi" filmi 2025 yılında izleyicisi ile buluşacak.

'Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi' filminin vizyon tarihi belli oldu
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 19.12.2024 - 22:01

Ufuk Bayraktar'ın başrolünde yer aldığı serinin ikinci filmi "Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi", 7 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmen koltuğunda Uğur Bayraktar oturuyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Reha Özcan, Cem Özer, Yıldıray Şahinler, Ergül Miray Şahin, Recep Çavdar, Yüksel Arıcı, Sabahattin Yakut, Gizem Erdem, Umut Oğuz, Süleyman Kadim Kabaali, Arın Kuşaksızoğlu, Kadir Toprak Karaman, Pınar Şenol, Ebru Karanfilci, Şenol Önder, Emre Ertunç, Selim Güler, Deniz Felder, Sinan Çağala, Charles Carrol, Scott Wells ve Michel Qissi yer alıyor.

Senaryosunu Uğur ve Ece Bayraktar'ın kaleme aldığı filmin afişi sosyal medya hesaplarında yayımlandı.


Etiketler: #Dayı #Film #Sinema

İlgili Haberler

Oppenheimer filmiyle ilk Oscar'ını kazanmıştı... Christopher Nolan şövalyelik unvanı aldı!

Oppenheimer filmiyle ilk Oscar'ını kazanmıştı... Christopher Nolan şövalyelik unvanı aldı!
'O' (It) filminin yıldızı Bill Skarsgard, yeni rolünün ardından korku filmlerine veda edecek!

'O' (It) filminin yıldızı Bill Skarsgard, yeni rolünün ardından korku filmlerine veda edecek!
Peaky Blinders filminin çekimleri tamamlandı...

Peaky Blinders filminin çekimleri tamamlandı...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler