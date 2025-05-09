Dededen kalma yöntemlerle yetiştiriliyor! Ekimi 1 ay sürüyor...

Yayınlanma: 09.05.2025 - 16:00

Güncelleme: 09.05.2025 - 16:00

Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde yaşayanlar, pirinç üretimini yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle yapıyor. Arazi şartları nedeniyle tarım makinelerinin giremediği tarlalarda dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen çiftçiler, imece usulü çalışıyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte yüksek rakımlı dağın dibinden çıkan doğal kaynak suyunu el yardımıyla açtıkları kanallarla tarlalarına ulaştırıyor.

Atlarla sürülen tarlalarda küreklerle çeltik havuzları oluşturuluyor. Köylüler, hasat döneminde biçtikleri çeltikleri, köydeki değirmenlerde öğüterek kabuklarında ayırdıkları pirinçleri hem kendileri tüketiyor hem de satarak geçimlerini sağlıyor. Ana kaynağı su olan pirinç ekimi köylüler tarafından dedelerinden kalma yöntemlerle ekimi yapılıyor.

Pirinç üreticisi Mehmet Salih Kavak ''Tarlalara su verilmesinin ardından daha sonrada atlarla sürüyoruz. Daha sonrada çamur haline getiriyoruz. Çukurlarımızı oluşturduktan sonrada pirinç tohumumuzu atıyoruz attıktan sonrada tarlayı susuz bırakmıyoruz pirinç yetişene kadar su üstünde kalıyor. Çok zahmetli bir iştir ama dedelerimizden kalan geleneği devam etmek için bu işi mecburi yapıyoruz'' dedi.

Pirinçten geçimini sağladığını ve pirincin çevre illere gönderildiğini belirten Kavak, "Pirinç ekimi bize atalarımızdan kalan bir gelenektir. Kara saban ve çamura bata çıka küreklerle pirinç havuzları hazırlıyoruz. Zahmetlidir ama tadı da çok lezzetlidir. Bu iş yüzyıllardır imece usulü ile yapılıyor. Pirinç ekme 1 aya yakın sürüyor. Daha sonra 3 ve 6 ay bekliyoruz. Sonrasında ise hasat zamanı geliyor. Biçtikten sonra değirmene götürüp yeme haline getirebiliyoruz'' diye konuştu.