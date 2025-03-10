Defne Samyeli '24 saatte evlenirim' dedi, kriterlerini sıraladı
Bir süre önce verdiği bir röportajda "Doğru kişiyi bulursam 24 saatte evlenirim diyen" Defne Samyeli, evlilik kriterlerini ilk kez açıkladı.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Kıbrıs'ta sahne alan Defne Samyeli, sahneye çıkamadan önce gazetecilerin sorularını cevapladı.
"Doğru kişiyi bulursam 24 saatte evlenirim" diyen Samyeli'ye kriterleri soruldu.
KRİTERLERİNİ SIRALADI
Defne Samyeli konuyla ilgili kriterlerini şöyle açıkladı:
"Çok genç yaşta evlenip anne olduğum ve evlilik hayatını uzun uzun yaşadığım için evlilikle ilgili birçok konuda tatmin oldum. Bu saatten sonra, hayatıma çok farklı bir boyut kazandıracaksa biriyle evli olabilirim.
Şu anda benim için en önemli olan elbette ki aşk ama güven çok daha önemli. Arkadaşlığı sağlayabilmek ve hayatın içinde önceliklerimizin aynı olması da önemli."
Etiketler: #Defne Samyeli #evlilik
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