Defne Samyeli Covid-19 sürecini anlattı: Ateşler içinde kaldım

30 Eylül 2021 Perşembe, 10:39

Bodrum'da sahne aldıktan sonra rotayı İstanbul'a çeviren ve daha sonra koronavirüs testi pozitif çıkan Defne Samyeli, iyileşir iyileşmez Kuruçeşme'deki bir mekanda sevenleri ile bir araya geldi.

"ATEŞLER İÇİNDE KALDIM"

Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Defne Samyeli, yaşadığı koronavirüs sürecini anlattı.

Medyaradar'da yer alan habere göre; Samyeli, "Zor günler geçirdim. Ateşler içinde kaldım ama şimdi iyiyim. Sahneleri özlemiştim, geri geldim" açıklamasını yaptı.

'AYNI ORTAMDA BULUNDUĞUM KİŞİLER TEST YAPTIRSIN'

Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından temasta bulunduğu kişileri uyarmayı ihmal etmeyen ünlü isim, "Son birkaç gün yakın temasta olduğum neredeyse herkese ulaştık sanıyorum. Yine de bir şekilde yakınımda olan arkadaşlarım, benimle fotoğraf çektirenler, aynı ortamda bulunduğum kişiler lütfen hemen test yaptırsın diye bu açıklamayı yapıyorum" demişti.

TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Defne Samyeli, ayrıca, "Benimle hızlı şekilde ilgilenen sağlık çalışanlarına ve hemen iletişime geçip, bundan sonraki süreçle ilgili beni bilgilendiren Sağlık Bakanlığı yetkililerine sonsuz teşekkürler" şeklinde konuşmuştu.