'Old Yeller' oyuncusu Tommy Kirk, komşusu tarafından ölü bulundu

30 Eylül 2021 Perşembe, 10:26

Hollywood'un çocuk yıldızı olarak tanınan oyuncu Tommy Kirk, Las Vegas’taki evinde, komşusu tarafından ölü bulundu. 79 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeni açıklanmadı.

Gerçek ismi Thomas Lee Kirk olan oyuncu, kariyerine 1950’lerin ortasında televizyon dizilerinde başladı. Çocuk yaşta ekranlara çıkan oyuncu, “Lux Video Theatre”, “Big Town”, “Crossroads” ve “Gunsmoke” gibi yapımlarda yer aldı.

Daha sonra sinemaya geçen oyuncu, Disney filmlerinde çocuk yıldız olarak anılmaya başladı.

'DISNEY EFSANESİ' ÖDÜLÜ ALMIŞTI

Kirk’ün oynadığı ve büyük başarı elde eden Disney filmleri arasında 1957’de Travis Coates rolünde oynadığı “Old Yeller”, 1959 yapımı “The Shaggy Dog” ve 1960’da yer aldığı “Swiss Family Robinson” bulunuyor.

Tommy Kirk, 2006 yılında Disney tarafından “Disney Efsanesi” olarak ödüllendirildi.

Kaynak: AjansBizim