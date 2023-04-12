Şiddet gördüğü kocasını polise vermemek için direndi

İzmir’in Bornova ilçesinde bir kadın, eşi olduğu öğrenilen bir kişi tarafından darbedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin kocasını gözaltına almak istemesi üzerine direnen kadın, polis memurlarına sözlü saldırıda da bulundu.

İHA
Yayınlanma: 12.04.2023 - 10:38
Abone Ol google-news

Olay dün gece saatlerinde Yeşilova Mahallesi, İzmir Otogarı karşısında bulunan kaldırımda meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, bebek arabasında bulunan çocuğunun gözleri önünde karısını darbetmeye başladı.

Kadının yüzüne ve vücuduna yumruklar savuran saldırgan, yoldan geçen araçlara da bağırarak küfürler etti. O anları balkondan cep telefonu kamerası ile görüntüleyen vatandaşlar da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

hbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan adamı ifadesini almak üzere polis merkezine götürmek istedi. Çocuğunun gözü önünde dayak yediği kocasını polise vermemek için direnen kadın ise, polis memurlarına direnerek sözlü saldırıda bulundu. Daha sonra kadın ve adam, çocuklarıyla birlikte bölgeden uzaklaştı.


kadına şiddet kadına yönelik şiddet Bornova

İlgili Haberler

AKP ve YRP'nin, 6284 sayılı kanunu pazarlık malzemesi yapmasına her kesimden tepki yağdı: Kadına şiddeti normal görüyorlar

AKP ve YRP'nin, 6284 sayılı kanunu pazarlık malzemesi yapmasına her kesimden tepki yağdı: Kadına şiddeti normal görüyorlar
Filiz Saraç: 'Kadına şiddet toplum için kanayan bir yara'

Filiz Saraç: 'Kadına şiddet toplum için kanayan bir yara'
Kadına Şiddet Yasası kalksın diyenlere soruyoruz: Amacınız nedir?

Kadına Şiddet Yasası kalksın diyenlere soruyoruz: Amacınız nedir?

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler