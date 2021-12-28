Defne yaprağı çayının faydaları nelerdir? Defne yaprağı nasıl demlenir?

28 Aralık 2021 Salı, 00:00

Her mevsim yeşil kalabilen, güzel kokulu defne yapraklarının mutfaktaki kullanım alanı oldukça geniş. Çalı veya ağaç türü olarak bilinen defne yaprağı, gerek yemeklere verdiği lezzet olsun gerek alternatif tıpta kullanımı olsun birçok faydası ile biliniyor.

Türkiye'nin tarım ihracatında önemli bir paya sahip olan defne yaprağı, vitamin ve mineralleri bir arada barındırıyor. İçeriğinde yüksek oranda demir, manganez, kalsiyum ve magnezyum içermekte olan defne yaprağı çayı faydaları ile biliniyor.

GEÇMESİ ZOR OLAN CİLT HASTALIKLARINI GİDERMEDE OLDUKÇA ETKİLİ

Defne yaprağı içinde çeşitli vitamin ve mineraller içerdiğinden çayının içilmesi vücuda yarar sağlıyor. Mineral ve vitamin bakımından oldukça zengin olan defne yaprağı içeriğinde bol miktarda magnezyum, kalsiyum, manganez ve demir barındırıyor. Bu zengin içerik sebebiyle defne yaprağı ciltteki sivilce ve siyah noktaları hızla geçirebiliyor. Sağlığa olumlu etkileri bulunan defne yaprağı geçmesi bile zor olan cilt hastalıklarını gidermede oldukça etkili olduğu söyleniyor.

ŞİDDETLİ AĞRILARI AZALTMADA ETKİLİ

Defne yaprağı çayı rutin kalpteki ve uzuvlardaki kapiler duvarları güçlendirmekte etkili rol oynuyor. Aynı zamanda bu çay kafeik asit kötü kolesterolün dolaşım sisteminden atılmasını sağlıyor. Bu sayede de defne yaprağı çayı vücuttaki hastalıklardan kaynaklı ağrıları hafifletiyor.

Defne yaprağının içinde yer alan esansiyel yağ aynı zamanda artrit, romatizmal ve burkulma kaynaklı vücutta meydana gelebilecek şiddetli ağrıları azaltmada olumlu düzeyde etkiliyor.

PSİKOLOJİK HASTALIKLARA İYİ GELİYOR

Defne yaprağı çayının bir diğer özelliği bireyi rahatlatma ve sakinleştirme etkisinin olması bu yüzden psikolojik hastalıklara da iyi geliyor. Birçok birey uykusuzluk problemi yaşayabiliyor bu durumlarda gece içilen bir bardak defne yaprağı çayı sizin rahat, huzurlu ve kesintisiz bir uyku çekmeye yardımcı oluyor. Defne yaprağı çayı aynı zamanda migren gibi şiddetli baş ağrılarını da gidermesi ile migren ataklarına iyi geliyor.

NASIL DEMLENİR?

İki ya da üç adet defne yaprağını bir su bardağı kaynamış suyun içine ekleyerek on dakika demlenmeye bırakın. Bu arada çay hem demlenecek hem de içilmesi gereken kıvama gelecektir. Demlenen çayı yapraklardan arındırmak için süzgeç kullanabilirsiniz. Bu şekilde hazırlanan defne çayını afiyetle içebilirsiniz.