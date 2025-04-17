'Dehşet Bey' filminden ilk kareler geldi: Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün aynı projede

Yayınlanma: 17.04.2025 - 11:17

Güncelleme: 17.04.2025 - 11:17

Murat Menteş’in çizgi roman karakterinden sinemaya uyarlanan Dehşet Bey filmi, sinema dünyasında heyecan yarattı. Başrollerinde Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün’ün yer aldığı yapım, geçtiğimiz pazar günü sete çıktı. Filmden ilk kareler ise izleyiciyle paylaşıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği film, mayıs ayı sonunda çekimlerini tamamlayacak.

Filmde Barış Arduç, Fedailer Ocağı adlı gizli bir tetikçiler grubunun gözde üyesi olan "Dehşet Engiz" karakterine hayat veriyor. Dehşet Engiz’in âşık olduğu Abide karakterini ise Tuba Büyüküstün canlandırıyor.