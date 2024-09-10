Deli Yürek’in unutulmaz ismi Kızıl Goncalar kadrosuna katıldı

NOW TV’de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna Deli Yürek dizisinde hayat verdiği Kuşçu karakteriyle hafızalarda yer eden Emin Gürsoy dahil oldu.

Deli Yürek’in unutulmaz ismi Kızıl Goncalar kadrosuna katıldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2024 - 18:29

NOW TV’de yayınlanan “Kızıl Goncalar” dizisi 2. sezonu 30 Eylül’de açacak.

Senaryosunu Şükrü Necati Şahin’in kaleme aldığı dizin kadrosuna yeni isimlerin katılması bekleniyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Deli Yürek dizisinde hayat verdiği Kuşçu karakteriyle hafızalarda yer eden Emin Gürsoy “Kızıl Goncalar”la anlaştı.

Emin Gürsoy Lokman rolüyle katıldığı dizinin 7 Ekim’de yayınlanacak 2. sezon 2. bölümünde ekibe dahil olacak.

Gelen bilgilere göre Cüneyd’le (Mert Yazıcıoğlu) Lokman’ın yolları kesişecek.


Etiketler: #Kızıl Goncalar #Deli Yürek #dizi

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