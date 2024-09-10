Deli Yürek’in unutulmaz ismi Kızıl Goncalar kadrosuna katıldı
NOW TV’de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna Deli Yürek dizisinde hayat verdiği Kuşçu karakteriyle hafızalarda yer eden Emin Gürsoy dahil oldu.
NOW TV’de yayınlanan “Kızıl Goncalar” dizisi 2. sezonu 30 Eylül’de açacak.
Senaryosunu Şükrü Necati Şahin’in kaleme aldığı dizin kadrosuna yeni isimlerin katılması bekleniyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Deli Yürek dizisinde hayat verdiği Kuşçu karakteriyle hafızalarda yer eden Emin Gürsoy “Kızıl Goncalar”la anlaştı.
Emin Gürsoy Lokman rolüyle katıldığı dizinin 7 Ekim’de yayınlanacak 2. sezon 2. bölümünde ekibe dahil olacak.
Gelen bilgilere göre Cüneyd’le (Mert Yazıcıoğlu) Lokman’ın yolları kesişecek.
Etiketler: #Kızıl Goncalar #Deli Yürek #dizi
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Narin'i öldür yoksa ikinizi de öldürürüm'
- 'Siz mi öldürdünüz, babası olma olasılığınız var mı?'
- Narin'in ölümüne dayanamadı: İntihara kalkıştı!
- 'Sessizlik hayra alamet değil'
- Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı
- Kemal Kılıçdaroğlu’ndan jet yanıt geldi!
- Teğmenlerin akıbetine ilişkin çarpıcı iddia
- Polis aracı, anne ve kızına çarptı: 1 ölü
- Bu hastalıklara sahip olanlar erken emekli olabilir
- Narin ve bataklık