Altın Kelebek'e başka bir kadınla katıldığı için eşi Benan Saraç'ı sinirlendiren Ender Saraç sessizliğini bozdu
Altın Kelebek Ödül Töreni'ne eşi Benan Saraç yerine Astrolog Aygül Aydın ile katıldığı için yasak aşk iddiasıyla gündeme gelen Ender Saraç, sessizliğini bozdu. Eşinin "Adam olmayı, konuşmamayı öğreneceksin" dediği Saraç, yasak aşk iddiasını kesin bir dille yalanladı.
Benan Saraç ile 2013'te nikah masasına oturan Ender Saraç, 48. Altın Kelebek Ödül Töreni'ne eşi yerine Astrolog Aygül Aydın ile katıldı.
Aynı törende olan ve eşinden ayrı takılan Benan Saraç ise eşi ve Aydın'ın fotoğraflarını paylaşarak isyan etti. Eşinin paylaşımlarının gündem olmasının ardından Ender Saraç da sessizliğini bozdu.
ENDER SARAÇ'TAN 'YASAK AŞK' İDDİASINA CEVAP
Aygül Aydın ile hakkında çıkan yasak aşk iddiasını kesin bir dille yalanlayan Ender Saraç, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Aygül Aydın hanımefendi benim kız kardeşimdir gibidir ve 4 yıldır beraber kitap-ajanda yazdığım kişidir. Evlidir, (eşini de tanırım, saygın bir kişidir) ve 1 çocuğu vardır. Kendisiyle o gün Tüyap Kitap Fuarı'nda beraber imza gününü bitirdikten sonra yine yeni kitap ve röportaj için kapıda buluştuk ve hemen röportaj verip törene bile kalmadan ayrı çıktı."
"ÇOK HANIMEFENDİ VE İLKELİ BİRİDİR"
"Zaten ben herkese sabah, öğle programımı ve akşam Altın Kelebek'e uğrayacağımı saatler önce ilan etmiştim, biliniyordu. Dolayısıyla ciddi bir yanlış anlama söz konusu. Aygül Aydın tanıdığım en hanımefendi ve ilkeli insanlardan biridir."
NE OLMUŞTU?
Sosyal medya hesabından eşi Ender Saraç ve Aygül Aydın'ın ödül törenindeki fotoğraflarını paylaşan Benan Saraç, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Beni yine yalnız bırakıp, şu kadını davetten içeri sokarken, benim için 'Boşver Şizofren' dedi. Nasıl yani? Pardon! Ender kendine gel yavrum! Sanırım kadın seninle ilgili gerçekleri bilmiyor. Ben yolumda sessiz yürümüyorum. Kimseye de tamah etmiyorum. S... gidin şimdi! Tahmin edileni yapmıyorum."
"ADAM OLMAYI, KONUŞMAMAYI ÖĞRENECEKSİN"
"Lakin sen adam olmayı, konuşmamayı öğreneceksin. Gel bakalım meydandayım. Bu kadar insanın karşısında çekiniyor muyum bakalım! Eşim beni yine yalnız bırakırken, başka bir kadınla içeri giriş yaptı. Evvelden planlı, süslü püslü... Kimmiş bu düşük segment ajanda! Bilmem ne gazetesinde olduğu için küçük menfaatler uğruna peşine takılmış!"
"DM'DEN TANIŞMIŞ, BENDEN GİZLEMİŞ..."
"Kadınla ben evvelden tanışmış olmama rağmen ve bende telefon numarası da olmasına rağmen benden istenmemiş ve birbirleriyle DM'den tanımış, benden gizlemiş insanlar... Menfaat, menfaat... Ben diyorum ki eşime 'Davete beraber gidiyoruz değil mi?' Bana diyor, 'işim var'! Bravo ayakta alkışlıyorum sizi! Hakkımda söylediğiniz şizofren laflarınızı duydum. Rezalet... Sen çok başarılı astrolog olsan zaten bizi iyi görür, yorumlardın... Yorumla şimdi bakalım beni! Benim kadar mert misin bakalım!"
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