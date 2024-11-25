Demet Akalın, verdiği kilolarla gündemde: 'Ölümlerden döndüm'

Yayınlanma: 25.11.2024 - 12:06

Güncelleme: 25.11.2024 - 12:06

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, son dönemde verdiği kilolarla magazin dünyasında dikkatleri üzerine çekmişti. 6 kilo yağ aldırıp, 10 kilo veren 52 yaşındaki şarkıcı, son paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.

Konser öncesi verdiği pozları sosyal medyada paylaşan Akalın, bir takipçisinin "Yıllardır spor yapan Ebru Şallı'da bu kadar kas yok. Helal olsun. İki ayda kas yaptı, ey para nelere kadirsin" yorumuna kayıtsız kalmadı.





Akalın, takipçisinin yorumuna yanıt verirken, "Yok aşkım, 2 hafta yemek yiyemedim kusmaktan. Zayıflama iğnesi oldum. Sus, ölümlerden döndüm. Bir daha tövbe!" diyerek zayıflama süreci hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı.





Akalın'ın açıklamaları, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve hayranları tarafından çok konuşuldu.