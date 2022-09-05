Demet Akalın konserde yere düştü: Nazar duası istedi

05 Eylül 2022 Pazartesi, 12:10

Uşak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. senesine özel düzenlenen etkinlikte Demet Akalın sahne aldı. Şarkılarını seslendiren Demet Akalın, sahneden inip vatandaşların yanına giderek şarkılarına orada devam etti.

Çok sayıda vatandaşla fotoğraf çektiren Akalın, sahneye yürüdüğü esnada ayağı takılarak yere düştü. Güvenliklerin hızlı müdahalesiyle hemen yerden kaldırılan şarkıcıya sahneye çıktığı anda yaralandığı bacağına eşi Okan Kurt pansuman yaptı.

Sonrasında konserine devam eden Akalın, şarkılarının ardından yaptığı konuşmada “Uşak gazisi oldum. Bana bir nazar duası okuyun” dedi.