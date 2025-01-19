Demet Akalın'dan 'Reza Zarrab' iddialarına yalanlama: 'Miami'ye her gelen düğüne mi gidiyor?'

Yayınlanma: 19.01.2025 - 15:33

Güncelleme: 19.01.2025 - 15:33

Türkiye ve ABD'de rüşvet, kara para ve çeşitli suç iddiaları ile tutuklanan İran asıllı iş insanı Reza Zarrab, 35 yaşındaki asistan avukat Dilara Altıntop ile Miami'de evlendi.

42 yaşındaki Zarrab düğün töreni için Florida'nın tarihi şatosu Vizcaya Museum and Gardens' adlı mekanı seçti. Düğün töreninin ardından konuklar bir teknede ağırlandı.

Düğün öncesi cep telefonları toplandı, fotoğraf ya da video çekimine izin verilmedi.

Zarrab şarkıcı Ebru Gündeş'ten 4 yıl önce boşanmıştı. Zarrab ismini değiştirmiş, Aaron Goldsmith ismini almıştı.

150 davetlinin katıldığı Reza Zarrab'ın düğününde Demet Akalın, İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın da olduğu öne sürüldü.

AKALIN’DAN ‘DÜĞÜN’ İDDİASINA YALANLAMA

Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu iddiayı yalanladı:

"Ben arkadaşlarımla rutin Miami tatilindeyim, düğünde falan değildim! Aa çıldırmış gibi haber yapmayın ama artık yeter!"

Akalın "Ay delirtmek için yazıyorsunuz yok yok ben arkadaşlarımla tatildeyim. Miami'ye her gelen düğüne mi geliyor" diyerek sitem etti.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin 'Esas Oğlan' dizisiyle oyunculuğa adım atmasıyla ilgili konuşan Akalın "Hadise'nin dizisini izlemedim, izlemem de. Ben Ebru Gündeş'ciyim, kıblem belli. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin" açıklamalarında bulunmuştu.