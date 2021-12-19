Demet Akalın'dan turistlere isyan: 'Ne oluyor ya neyin talanı bu!'
Demet Akalın sosyal medya hesabından bavullarla alışveriş yapıp, rafları boşaltan turistlere isyan etti. Akalın, takipçisinin paylaşımı üzerine yaptığı yoruma verdiği cevap ile dikkat çekti.
Doların artması sonrası turistlerin alışveriş olayını abarttığını düşünen Demet Akalın, sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirdi.
Gündeme dair ifadeleri ile ilgi çeken Akalın bu sefer de "Liğme liğme bavullarla alışveriş yapıyorlar askı bile yok raflarda. Ne oluyor ya neyin talanı bu. Suriyeli gibi kaldık ülkede yazık!" ifadelerini kullandı.
UCU BANA DEĞİL BİZE DOKUNUYOR
Demet Akalın'a "Aaa bak sen aşı ve kısıtlamalara sesini çıkarmayan Demet'e... İş kendisine dokununca nasıl da ötmeye başladı" diyerek tepki gösteren takipçisine Akalın ise yazılan yoruma sert çıktı. Akalın verdiği yanıtta "Ucu bana değil kızım bize dokunuyor, man kafanıza sokamadınız. Allah'a şükür hiçbir Allah'ın kulundan bir rica istemedim" dedi.
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