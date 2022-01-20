Demet Akalın'dan zam tepkisi: 'Biz de insanız'
Şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından motorine gelen zamlara tepki gösterdi.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından benzin ve motorine gelen zamlara isyan etti.
Twitter hesabından paylaşım yapan Akalın, "Bilen varsa beri gelsin!! Neden durmuyo??? Yeter da bizde insanız" diye yazdı.
Sosyal medya kullanıcıları ise Demet Akalın’ın hükümete destek verdiği paylaşımları zama gösterdiği tepki tweet’inin altına ekledi.
Akalın, yapılan İstanbul İzmir yoluyla ilgili “Pahalı dendi de İtalya'da otobanlar adım başı para. Sadece bilginize” demişti.
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