Metin Uca'dan zam tepkisi: Seyirciye tuvalet kağıdı fırlattı

13 Aralık 2021 Pazartesi, 15:03

Sunucu ve TV programcısı Metin Uca, "Bunu mu demek istedim" adlı tarihi komedi gösterisinin bitiminde, seyirciye tuvalet kağıdı fırlattı. Metin Uca, seyircilere tuvalet kağıdı attığı görüntüleri, sosyal medyada, "Şanslı 4 seyircimize tuvalet kağıdı armağan ediyoruz. Daha ne yapalım" notuyla paylaştı.

"ÇOK ZENGİN OLDUĞUM İÇİN"

"Çok zengin olduğum için gösteride sizin bütün ihtiyaçlarınızı karşıladım" diyen Uca, "Önce kurutulmuş meyve dağıttım. Sonra çay. Şimdi sırada çok değerli bir ürün var. İsteyene Metin Uca tuvalet kağıdı dağıttı da dersiniz" diyerek elindeki tuvalet kağıtlarını seyirciye fırlattı.

"VALLAHİ KIYMETLİ"

Tuvalet kağıdı gibi ürünlere gelen zamlara gönderme yapan sanatçı Metin Uca, "Vallahi kıymetli, haberiniz olsun. Tuvalet kağıdı dağıtan gösteri. E bu ülkede başka ne dağıtabilirim ki?" ifadelerini kullandı.

Seyirciler, Uca'nın bu davranışını gülerek karşıladı.