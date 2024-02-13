Demet Evgar ekranlara dönüyor: Bahar bugün başlıyor...

Show Tv'nin heyecanla beklenen yeni dizisi "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" bugün ilk bölümü ile izleyicilerle buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 20:00
Demet Evgar ekranlara dönüyor: Bahar bugün başlıyor...
Abone Ol google-news

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimleri buluşturan "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" bugün ilk bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Demet Evgar'ı uzun süre sonra ekranlara döndüren dizi Show Tv'de yayımlanacak. Peki dizinin konusu ne, ilk bölümde izleyicileri neler bekliyor?

BAHAR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan ‘kusursuz’ görünen ailesinin özellikle de eşi Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar’ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur’un rakibi olacak. Bahar’ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

Göz Atın
Netflix şubat ayında 3 yapımı kütüphanesinden kaldıracak

Netflix şubat ayında 3 yapımı kütüphanesinden kaldıracak
Güçlü olmak dengeyle ilgili

Güçlü olmak dengeyle ilgili

BAHAR DİZİSİNİN BİRİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Bahar'ın 1. Bölümünde; Bahar (Demet Evgar), başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu (Mehmet Yılmaz Ak)’yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar’ın hastalığıyla sarsılır. Bahar’ın doktoru Evren (Buğra Gülsoy), onu kurtarmaya kararlıdır.

Bahar, yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olmuş, doktorluk yerine ev hanımlığını seçmiştir. Bahar, başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu’yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar’ın hastalığıyla sarsılır.

Bahar’ın doktoru Evren, onu kurtarmaya kararlıdır ve tek kurtuluşunun karaciğer nakli olduğunu söyler. Ailede bir tek Timur’un karaciğeri uyumlu çıkar! Büyük bir eşikle sınanan Yavuzoğlu ailesi için bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!


Demet Evgar haberleri Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? haberleri buğra gülsoy haberleri dizi haberleri

İlgili Haberler

Demet Evgar'dan 'Merve Dizdar' paylaşımı

Demet Evgar'dan 'Merve Dizdar' paylaşımı
Demet Evgar yeni dizisi ile ekranlara dönüyor...

Demet Evgar yeni dizisi ile ekranlara dönüyor...
Demet Evgar 'estetiğin' dozunu kaçıranları tiye aldı

Demet Evgar 'estetiğin' dozunu kaçıranları tiye aldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sedat Cezayirlioğlu İliç'teki toprak kaymasının ardından isyan etti: 'Türkiye'yi değil dünyayı felakete sürüklediniz'

Sedat Cezayirlioğlu İliç'teki toprak kaymasının ardından isyan etti: 'Türkiye'yi değil dünyayı felakete sürüklediniz'
Arka Sokaklar Zeliş’ten yeni pozlar! Yüsra Geyik dergi çekiminde…

Arka Sokaklar Zeliş’ten yeni pozlar! Yüsra Geyik dergi çekiminde…
Tartışmalar sürüyordu... 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmi vizyondan kaldırıldı

Tartışmalar sürüyordu... 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmi vizyondan kaldırıldı
Erzincan İliç’teki altın madeni kimin?

Erzincan İliç’teki altın madeni kimin?
Kötü gidişatı sonlandırdı: Trabzonspor, 5 maç sonra kazandı! Trabzonspor 2-0 Hatayspor

Kötü gidişatı sonlandırdı: Trabzonspor, 5 maç sonra kazandı! Trabzonspor 2-0 Hatayspor
Aynı yastıkta 77 yıl… İlk günkü gibi sevgiyle

Aynı yastıkta 77 yıl… İlk günkü gibi sevgiyle
Sacha Boey, Cedric Bakambu... Galatasaray ara transfer dönemini rekorla tamamladı!

Sacha Boey, Cedric Bakambu... Galatasaray ara transfer dönemini rekorla tamamladı!
Nesli tehlikede… Hakkari’de su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi

Nesli tehlikede… Hakkari’de su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi