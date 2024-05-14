Demet Evgar, Kızıl Goncalar setini ziyaret etti

Bahar dizisiyle ekranlara dönen Demet Evgar çok konuşulan Kızıl Goncalar setinden pozlarını paylaşınca sosyal medya karıştı. Başarılı oyuncunun paylaşımına bakın ne yorumlar yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 11:29
Demet Evgar, Kızıl Goncalar setini ziyaret etti
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Hem Kızıl Goncalar hem de Bahar dizisi son dönemde oldukça iddialı iki yapım olarak ekranlarda yer alıyor. Son olarak Bahar dizisi son bölümü ekrana gelmeyince sosyal medya karışmıştı. Çekimleri bitiremeyen ekip dizinin bir sonraki hafta ekrana geleceğini açıklamıştı.

Bahar dizisi ile ekrana dönen ve oyunculuğuyla gündeme gelen Demet Evgar son bölümüyle olay olan Kızıl Goncalar setine gitti.
Kızıl Goncalar oyuncularıyla poz veren Demet Evgar'a yorum yağdı.

Kimi Bahar rolüyle öne çıkan oyuncunun Kızıl Goncalar'da konuk oyuncu olacağını söyledi kimi ise konuyu Cüneyd'e getirdi.


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