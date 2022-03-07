Demet Evgar'dan tek kişilik protesto: Öldürülmek istemiyorum
Ünlü oyuncu Demet Evgar, hazırladığı pankartı metro girişine asarak, çevresinde toplanan kalabalığa konuşma yaptı. Evgar, “Ben kadınım, eşitlik benim hakkım. Ben kadınım, öldürülmek istemiyorum. Ben kadınım, gücümün farkındayım, değişiyorum ve dönüştürüyorum” diye konuşurken, yurttaşlar da ünlü oyuncuya alkışlarla destek verdi.
Ünlü oyuncu Demet Evgar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde tek kişilik eylem gerçekleştirdi. Evgar, hazırladığı pankartı metronun girişine asarak, halka seslendi.
Ünlü oyuncu, pankartı hazırladığı anları da sosyal medya hesabından paylaştı.
“SESİNİZİ DUYURUN”
Paylaşımında, “Herkes için yaşanabilir adil ve refah bir toplum ancak kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile, kadının güçlenmesi de önce kadının sesinin duyulmasıyla mümkün” ifadelerine yer veren Evgar, takipçilerini ‘Ben Kadınım' etiketi ile seslerini duyurmaya çağırdı.
Herkes için yaşanabilir adil ve refah bir toplum ancak kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile, kadının güçlenmesi de önce kadının sesinin duyulmasıyla mümkün. #BenKadınım hashtagi ile sen de sesini duyur!#BenKadınım FARKINDAYIM, DEĞİŞİYORUM VE DEĞİŞTİRİYORUM. pic.twitter.com/Zg7WzXAsI2— Demet Evgar (@dmtevgar) March 6, 2022
KALABALIĞA SESLENDİ
Hazırladığı pankartı İstanbul'da metro girişine asan Evgar, çevresinde toplanan kalabalığa konuşarak, “Ben kadınım, eşitlik benim hakkım. Ben kadınım, öldürülmek istemiyorum. Ben kadınım, gücümün farkındayım, değişiyorum ve dönüştürüyorum” dedi. Yurttaşlar, Demet Evgar'ın konuşmasını alkışlarla karşıladı.
Demet Evgar'ın hazırladığı pankartta ise, “Ben kadınım, farkındayım, değişiyorum ve değiştiriyorum” ifadeleri yer aldı.
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