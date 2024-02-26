Demet Evgar'ın 'Bahar'da söylediği şarkı sosyal medyanın gündemine oturdu

Yayınlanma: 26.02.2024 - 16:14

Güncelleme: 26.02.2024 - 16:25

Show TV'nin yeni dizisi "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?"ın 3. bölümünden yayınlanan yeni bir tanıtım, büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz Salı günü ekranlara gelen bölümüyle reytinglerde üst sıralara yerleşen dizi, yeni tanıtımıyla da gündeme oturdu.

Tanıtımın dikkat çeken noktalarından biri, Demet Evgar'ın canlandırdığı "Bahar" karakterinin şarkı söylediği anlardı. Demet Evgar'ın performansıyla göz dolduran bu sahneler, YouTube'da 2.5 milyon izlenmeye ulaştı.

Tanıtımda, Bahar karakterinin aynı hastanede çalıştığı eşi Timur ve oğlu Aziz Uras'ın aile ilişkilerini gizlemeye çalışırken yaşadıkları trajikomik anlar da dikkat çekti.

Bahar'ın yeni yolculuğunda en büyük destekçisi olan Evren'in, Rengin'le karşı karşıya gelmesi ise izleyicilerin merakını artırdı.

Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi usta oyuncular yer alıyor.

"Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" her salı saat 20.00’de Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam edecek.