Yayınlanma: 22.02.2024 - 19:55

Güncelleme: 22.02.2024 - 19:55

Reytinglerde büyük başarı elde eden ve gündemdeki yerini alan Demet Evgar'lı bahar dizisinin hangi gün, hangi kanalda yayımlandığı ve oyuncuları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni bölümü ile izleyicisi ile buluşacak olan dizide geçen hafta neler yaşandığı araştırılıyor. Peki, Demet Evgar'lı Bahar dizisi hangi gün hangi kanalda yayımlanıyor? Bahar dizisinde geçen hafta neler oldu? Bahar dizisi hangi diziden uyarlandı?

BAHAR DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYIMLANIYOR?

Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? dizisi Show ekranlarında yayımlanıyor.

BAHAR DİZİSİ HANGİ GÜN YAYIMLANIYOR?

Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? dizisi perşembe günü yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak.

BAHAR DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Demet Evgar

Buğra Gülsoy

Mehmet Yılmaz Ak

Ecem Özkaya

Füsun Demirel

Elit Andaç Çam

Demirhan Demircioğlu

Nil Sude Albayrak

Sena Kalıp

Alisa Sezen Sever

Hatice Aslan

BAHAR: UYANMAYA HAZIR MISIN DİZİSİ UYARLAMA MI?

Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? dizisi 2023 yılında yayımlanan Kore yapımı Doctor Cha dizisinden uyarlandı.

BAHAR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan ‘kusursuz’ görünen ailesinin özellikle de eşi Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar’ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur’un rakibi olacak. Bahar’ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

BAHAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bahar'ın 2. bölümünde, hastalığı geride bırakarak yeniden doğan karakterin karşısında yeni bir hayat serüveni başlıyor. Evine döndüğünde Nevra ve Timur tarafından büyük bir "geçmiş olsun" kutlamasıyla karşılanan Bahar, yaptığı konuşma ve sonraki değişimle Timur ve Nevra'yı tedirgin ediyor. Bahar'ın zihninde ne planladığı kimse tarafından kestirilemez hale geliyor ve büyük bir karar alarak tüm dengeleri sarsmaya kararlı olduğunu gösteriyor. Bahar'ın en büyük destekçisi ise Evren oluyor. Aynı zamanda Bahar-Timur-Rengin üçgeninde geçmişin izleri ortaya çıkıyor. Finalde, Bahar'ın yeni kararı izleyicileri şaşırtacak nitelikte olacak.