Demet Evgar'ın ödül konuşması gündeme damga vurdu: 'Demet değil Mehmet olsaydım...'

Yayınlanma: 09.12.2024 - 11:03

Güncelleme: 09.12.2024 - 11:03

Son dizisi Bahar ile büyük beğeni toplayan Demet Evgar, bir ödül daha kazandı. Başarılı oyuncu, bu yıl da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.

Ödülünü almak için sahneye çıkan Evgar, yaptığı etkileyici konuşmayla gündeme oturdu.







Kadınların iş dünyasında ve toplumda yaşadığı eşitsizliklere dikkat çeken Evgar, şu ifadeleri kullandı:

"Oy veren herkese çok teşekkür ederim, bizi konuk eden herkese teşekkür ederim, jüri üyelerine teşekkür ederim. Bahar ekibine, bu hikayenin size bu şekilde gelmesine çok büyük katkısı olan Neslihan Yeşilyurt’a teşekkür ediyorum. 20 yılı aşkın bu meslek bana gerçekleri söyleyen aileme, eşime çok teşekkür ediyorum. Varlığıyla beni kendime yaklaştıran kızıma teşekkür ediyorum"

"KADIN HİKAYESİ ANLATIYORUZ"

"Bir kadın hikayesi anlatıyoruz, kadın meselesi çok derin, çok eski. Ne kadar coşkulu da olsa, yaralı bir mesele. Her geçen gün gündem değişse de bazı gerçekler değişemiyor"

"DEMET DEĞİL MEHMET OLSAYDIM..."

"Kadın olmaktan çok mutluyum ama samimi söylüyorum, Demet Evgar değil de Mehmet Evgar olsaydıö, benim için biraz daha kolay olacaktı. Güven meselesini kazanabilmek için, erkeğin sadece erkek olması yeterli iken, büyük banka reklamlarında, otomobil reklamlarında, eğer trajik bir hata yapmadıysa ya da politik olarak üzerinde bir oyun oynanmadıysa, genelde erkek tercih ediliyor. Neden? Çünkü bizim malımız ve canımız erkekten soruluyor. Ama canımızın da malımızın durumu ortada. Kadın meselesini ne zaman yarılamış oluruz? Çözüm erkeğin de birinci meselesi olduğu zaman ve kadının eşit hak ve özgürlüklere sahip olamaması, insan hakları ihlali olarak görüldüğünde! Gerçekten hayatımın sonuna kadar bu meselenin mücadelesinin bir parçası olacağıma söz veriyorum."

Evgar'ın konuşması, tören salonunda büyük alkış aldı ve sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.