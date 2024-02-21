Dün zirvede Bahar vardı: Bahar dizisi ikinci bölümüyle yüksek izlenme oranları elde etti

Demet Evgar'ı ekranlara döndüren Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? dizisi dün yayımlanan bölümü ile zirvedeki yerini aldı. Henüz iki bölümü yayımlanan dizi uzun süre Türkiye gündemindeki yerini korudu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 16:04
Dün zirvede Bahar vardı: Bahar dizisi ikinci bölümüyle yüksek izlenme oranları elde etti
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Dün akşam yayımlanan "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?"ın ikinci bölümü büyük ilgi gördü. İzlenme oranları ve payları ile dikkat çeken dizi, sosyal medyada da geniş bir etki bıraktı.

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Show'un yeni dizisi Bahar'ın ikinci bölümü, ABC1 20+ kategorisinde 9.53 izlenme oranı ve 22.30 izlenme payı elde etti. Ayrıca AB grubunda 9.00 izlenme oranı ve 24.26 izlenme payı, Total kategorisinde ise 7.56 izlenme oranı ve 18.22 izlenme payı elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Sosyal medya platformu X'te yapılan yorumlarla, dizi 11 saat 15 dakika boyunca Türkiye'de TT listesinde kaldı. 

BAHAR DİZİSİ 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar'ın 2. bölümünde, hastalığı geride bırakarak yeniden doğan karakterin karşısında yeni bir hayat serüveni başlıyor. Evine döndüğünde Nevra ve Timur tarafından büyük bir "geçmiş olsun" kutlamasıyla karşılanan Bahar, yaptığı konuşma ve sonraki değişimle Timur ve Nevra'yı tedirgin ediyor. Bahar'ın zihninde ne planladığı kimse tarafından kestirilemez hale geliyor ve büyük bir karar alarak tüm dengeleri sarsmaya kararlı olduğunu gösteriyor. Bahar'ın en büyük destekçisi ise Evren oluyor. Aynı zamanda Bahar-Timur-Rengin üçgeninde geçmişin izleri ortaya çıkıyor. Finalde, Bahar'ın yeni kararı izleyicileri şaşırtacak nitelikte olacak.


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