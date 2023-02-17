Demet Özdemir teşekkür etti: Sizi unutmayacağız!
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz çalışmalarında yer alan maden işçilerine teşekkür mesajı yayınladı.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 38 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan depremlerin ardından başlayan arama kurtarma çalışmaları, depremin 12'nci gününde de sürüyor. Kullandıkları tekniklerle yaşam koridoru oluşturan madenciler, çok sayıda insanın enkaz altından çıkarılmasını sağladı.
Oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımlara arama kurtarma çalışmalarında yer alan madencilere teşekkür etti. Özdemir, şunları söyledi:
"Bu zamana kadar hatta hala enkaz çalışmalarına büyük ölçüde yüreğini, gücünü koymuş, yüksek ölçüde tespit ve başarılı kurtarmaları bizlere yaşatan madencilerimize sonsuz teşekkür ediyorum!!! Sizi unutmayacağız."
Özdemir bir başka paylaşımında ise "Yaşadığımız süreç çok yıpratıcı, çok üzücü! Yüreğimiz hala o enkazlarda! Bir umut gelen haberlere seviniyoruz! Ama kayıplarımız için yüreğimiz yanmaya devam ediyor! Kayıplarımıza Allahtan rahmet ve sevenlerine, ailelerine tekrar başsağlığı diliyorum" dedi.
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